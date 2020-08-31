الاتحاد العام يحدد موعد الدروي الممتاز

كشفت متابعات مصادر الدقيقة أن الاتحاد السوداني لكرة القدم توصل إلى اتفاق بالتمرير سيعلنه خلال الساعات المقبلة، وذلك بإعلان موعد عودة بطولة الدوري الممتاز، بناءً على توصية فنية من قادة الاتحاد، بجانب رؤية مدرب صقور الجديان فيلود بحسب صحيفة السوداني الدولية، الذي يعتبر عودة الدوري الممتاز سانحة طيبة لتجهيز المنتخب لمباراتي غانا وجنوب أفريقيا. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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