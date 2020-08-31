أكد دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه الاثنين عادل فضل الله مدير عام مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والأدوار .
ووجه بضرورة خلق شراكات وتبني سياسات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنفاذ المشاريع الاستثمارية ذات الأرباح السريعة.
من جانبه أعلن عادل فضل الله مدير المؤسسة وفق ( سونا) عن استقطاب تمويل بلغ (118) مليون جنيه وأن خطتهم تستهدف زراعة (30) ألف فدان قمح في العروة الشتوية. ودعا فضل الله لإجازة بعض القوانين الخاصة بالمؤسسة وعقد اجتماع مجلس الإدارة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الجزيرة : تخطط لزراعة (30) ألف فدان قمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.