الكاردينال يرحب بلجنة التطبيع واستمرار دعمه للهلال

رحب أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السابق بلجنة التطبيع التي أعلن عنها برئاسة رجل الأعمال هشام السوباط. وأعلن الكاردينال وفقاً لمصادر عن تكوين لجنة مشتركة بين مجلس الهلال السابق، ولجنة التطبيع لإكمال عملية التسليم والتسلم الخاصة بكل الأمور الإدارية والفنية والمالية، والتي تشمل ملعب الجوهرة الزرقاء ومخازن وفندق النادي. Advertisements وأشار الكاردينال بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى أن العملية ستتم بمشاركة وإشراف الإدارة القانونية لاتحاد الكرة في فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وأكد استمرار دعمه ومساندته لنادي الهلال في الفترة المقبلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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