“البرق الخاطف”: ضبط مركبات ومواتر غير مرخصة وتوقيف متهمين

أسفرت الحملة المنعية التنظيمية التي نفذتها شرطة ولاية الخرطوم واستهدفت منطقة أم درمان الكبرى تحت مسمى (البرق الخاطف) أمس، عن فتح شارع وسط سوق ليبيا تماماً لحركة المرور بسهولة وشوارع سوق الشيخ أبوزيد وسوق دبي وسوق كرور، وتم وضع خطة لتظل هذه الشوارع سهلة المرور بمتابعة منع وإبعاد الباعة الجائلين.

وتم خلال الحملة ضبط (112) مركبة غير مرخصة، (28) ركشة غير مرخصة، (59) موتراً بدون لوحات، و(34) متهماً دونت في مواجهتهم (11) بلاغاً مختلفة، بجانب موتر بدون لوحات وبلاغ تحت المادة (68/ 100).

وشاركت في الحملة وحدات شرطة الولاية الجنائية والأمنية والقوات المساندة من الإدارات العامة والمتخصصة والأجهزة النظامية الأخرى، وأسفرت عن بسط هيبة الدولة وتمكين سلطة القانون، وطالب المواطنون باستمرارها.

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وأوضح مدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق ياسر الكتيابي لدى مخاطبته القوات المشاركة بحوش الخليفة بأم درمان بحسب صحيفة الصيحة، أن الحملة تستهدف محليات أمبدة، كرري وأم درمان لإزالة الظواهر السالبة بالأسواق والشوارع ورصد وضبط معتادي الإجرام وضرب أوكار الجريمة وتجفيف منابعها وإنفاذ سيادة حكم القانون والقبض على المتفلتين.

وأكد أن الشرطة لن تألو جهداً في حفظ أمن وطمأنينة المواطن في حله وترحاله وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم والمخالفات.

من جانبه، أكد مدير دائرة الشؤون العامة، أهمية الأمن ودور الشرطة الريادي والمعهود لمكافحة الجريمة ودك حصون وأوكار الإجرام، وأشاد بالقوة وروحها المعنوية العالية، وأعلن أن الحملات ستشمل كل أنحاء الولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)