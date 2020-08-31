شاهد بالصور : النيل يواصل رعبه و يتمدد بين الاهالي

واصل النيل انتفاضته وهيجانه حتى فرض رياحه و امواجه لتتمدد وسط القرى والارياف وعدد كبير من مناطق ضفتيه وشواطئه المختلفة ، مخلفا وراءه العديد من الخسائر البشرية والمادية ، بعد أن اطلق صافرات الانذار المبكر في عدد كبير من المناطق ببقاع السودان المختلفة ، حيث بدأ اكثر شراسة في توتي وعدد كبير من مناطق الكلاكلات بالعاصمة القومية واجتاح العديد من المناطق بربوع السودان المختلفة وفق صحيفة السوداني .. 1/ الامواج تتوغل و تضرب غرب الكلاكلة القبة بقوة 2/ توتي ، دوريات ومناوبة لحراسة المتاريس 3/ المنزل الذي تهدم على رأس المرحوم فؤاد الحبر 4/ شباب كسلا يساندون شباب توتي تحت عنوان عناق (توتي والقاش)

5/ استثمار الكارثة والصيد على عتبة باب المنزل 5/ استثمار الكارثة والصيد على عتبة باب المنزل Advertisements 6/ الجيش ينزل بقوة لإنقاذ جزيرة توتي 7/ انهيار كامل لمنزل المواطن مبارك عثمان 8/ إخلاء منزل بعد أن غرق تماما 9/ غرب القبة يتحول الى مدينة عائمة 10/ لافواصل ولاشواطئ بين الكلاكلة والنيل الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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