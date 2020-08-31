في خطوة مفاجئة.. الكوارتي يقدم استقالته من “فجر الغد”

في خطوة مفاجئة قدم رئيس تنظيم فجر الغد الهلالي محمد عثمان كوارتي استقالته من المكتب التنفيذي للتنظيم.
ودفع الكوارتي بالاستقالة احتجاجاً على تجاوز التنظيم في تشكيل لجنة التطبيع، وألمح إلى تعرض التنظيم لعدد من المؤامرات خلال الفترة الماضية.
وأكد الكوارتي بحسب صحيفة آخر لحظة، شروعه في تكوين تنظيم جديد لإسقاط الاتحاد العام لكرة القدم، نتيجة الممارسات السلبية التي يقوم بها والعداء السافر الذي يكنه لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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