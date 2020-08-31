عاجل.. انخفاض منسوب النيل وعطبرة

الإثنين 31 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الري السودانية أن منسوب النيل الرئيسي اليوم 16.36سم بانخفاض 10 سم عن الأمس وارتفاع 74 سم عن العام الماضى.

فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 15.62سم بانخفاض 22 سم عن الامس وارتفاع 82 سم عن العام الماضى. ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بالسودان جميع المواطنين السودانيين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوى والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقه من الفيضانات بأن هنالك إرتفاعا في مناسيب نهرى النيل والعطبراوى وعليهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الانهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

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