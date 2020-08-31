التربية تؤكد قيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفي وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، امس ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لنوفمبر المقبل.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية قيام الامتحانات في موعدها المحدد 13 من سبتمبر الى 24 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص.

وأشار التوم إلى أن الفيضانات التي تشهدها البلاد لن تؤثر على قيام الامتحانات في موعدها.

وأضاف: “حتى الآن لم تصلنا احصائية من الجهات المختصة بتدمير المدارس، وتابع: في حالة تدمير بعض المدارس سيتم تحويلها إلى أماكن أخرى حتى تقوم الامتحانات في موعدها.