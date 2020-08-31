شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نفي وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، امس ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لنوفمبر المقبل.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية قيام الامتحانات في موعدها المحدد 13 من سبتمبر الى 24 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الخصوص.
وأشار التوم إلى أن الفيضانات التي تشهدها البلاد لن تؤثر على قيام الامتحانات في موعدها.
وأضاف: “حتى الآن لم تصلنا احصائية من الجهات المختصة بتدمير المدارس، وتابع: في حالة تدمير بعض المدارس سيتم تحويلها إلى أماكن أخرى حتى تقوم الامتحانات في موعدها.
كانت هذه تفاصيل خبر التربية تؤكد قيام امتحانات الشهادة السودانية في موعدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.