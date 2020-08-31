قحت تسمي مرشحيها لشغل المناصب الوزارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فرغت الحرية والتغيير من تسمية مرشحين لشغل مناصب وزارية توطئة لتسليمها لرئيس الوزراء فور عودته من جنوب السودان التي وصلها للمشاركة في احتفال توقيع السلام.

وقالت مصادر موثوقة، لـ”سودان تربيون”، أمس إن المجلس المركزي للحرية والتغيير فرغ من تسمية ترشيحات لشغل المناصب الوزارية الفارغة.

ورشح المجلس الوزراء أربع أشخاص لكل منصب وزاري، على أن يختار رئيس الوزراء المرشح الذي يراه مناسب وهي ذات الكيفية التي جرى بها اختيار الوزراء في بداية فترة الانتقال.

ورشحت الحرية والتغيير كل من خالد عمر يوسف ومحمد آدم محمد النعمان وعصام أبو حسبو وسلوى دلال ليشغل واحد منهم منصب وزير الخارجية.

وقالت المصادر إن المرشحين لوزارة الطاقة والتعدين هم معتصم عوض وعبد الله كودي ولوزارة الثروة الحيوانية كل من رحاب علي عمر وحنان عبد المولي وشادية أحمد.

وأفادت بأن المجلس المركزي رشح مهيد صديق ونبيل النويري ونزار عبد الله لوزارة البني التحتية، أما وزارة الصحة فقد تم ترشيح كل عمر النجيب وجمال إدريس وأحمد الشيخ.

ورُشح الهادي محمد إبراهيم وعزمي شوقي محمود ومحمد شيخون لشغل منصب وزير المالية، فيما جرى ترشيح جلال الدين مصطفى وخالد حواية الله لوزارة الزراعة.

ويُرجح أن يستبعد رئيس الوزراء كثير من ترشيحات الحرية والتغيير، لإتاحة الفرصة لقادة الجبهة الثورية للمشاركة في الجهاز التنفيذي وفقًا لاتفاق السلام الذي منحهم مناصب وزارية بنسبة 25% من مجموع الوزارات.

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