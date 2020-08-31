زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي يدعود أهل كسلا بالتمسك بنسيجهم الاجتماعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني ، إن البلاد تمر بمرحلة تاريخية فاصلة ، يعيش مواطنوها أزمات متلاحقة ويتهددها مصير صعب .

وقال الميرغني في رسالة الى أهل كسلا ، إن الخلافات السياسية التي يريد البعض تصديرها الى القبائل لاتحقق شيئاً ، وجدد رفضه لإراقة الدماء مشيراً الى أن اي قضية تسيل فيها الدماء لاخير فيها .

ودعا الميرغني أهل كسلا للتمسك بنسيجهم الاجتماعي المصنوع من المودة والالتفاف حول الصالحين ، مؤكداً أن الحفاظ على السلم الاجتماعي مسؤولية جماعية ، مناشداً بالابتعاد عن التكتلات العدوانية والحلول الثنائية وفش الغبائن .

ودعا الحكومة ﻻستيعاب كافة الاطراف وصولاً الى تسليم السلطة الى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة بعد نهاية الفترة الانتقالية . السوداني

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