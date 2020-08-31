رئيس حركة العدل والمساواة: السلام يسكت صوت البندقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم أن التوقيع على اتفاق السلام بجوبا يعالج جذور الأزمة ويسكت صوت البندقية. وقال جبريل خلال مخاطبته الاحتفال بتوقيع اتفاق السلام في جوبا عاصمة دولة جنوب الخليج 365 الاثنين أن دولة الجنوب لعبت دوراً حيوياً للتوقيع على الاتفاق، وقدم جبريل الشكر للسعودية وقطر والإمارات وتشاد والمبعوث الأمريكي دونالد بوث لجهودهم في الوصول إلى هذا الاتفاق.

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