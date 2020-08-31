إشرافية أبيي تشرع في وضع استراتيجية لجعلها منطقة تكامل بين السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشاد رئيس إشرافية أبيي- جانب السودان اللواء الركن عز الدين عثمان محمد الشيخ، باللقاء الذي عقده النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع أبناء أبيي على هامش مفاوضات السلام بجوبا.

وأعلن في مؤتمر صحفي أمس، أن الإشرافية شرعت في وضع استراتيجية لجعل أبيي منطقة تكامل بين السودان وجنوب السودان، ووصفها بأنها كفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وكشف أنه سيتم طرحها لدولة الجنوب، وللجهات المختصة في الحكومة السودانية.

وقال الشيخ إنهم زاروا أبيي واجتمعوا مع المواطنين لتوحيد صف القبائل لحل مشاكلهم وتوفير الأمن والاستقرار والخدمات، ونوه إلى أن المجلس السيادي يولي اهتماماً كبيراً بقضية أبيي لأنه يريد حدوث تعايش سلمي بين القبائل، وثمّن دور حميدتي في لقائه مع مواطني أبيي بدولة الجنوب، وأكد أنه يسعى لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة، وكشف عن قيامهم بمبادرة “اليد البيضاء” التي تتضمن توفير الأمن والاستقرار وتدعو للتعايش السلمي بين المسيرية ودينكا نقوك.