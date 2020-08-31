مالك عقار: الحرب انتهت بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، اليوم الإثنين، نهاية الحرب بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك بتوقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع الحكومة السودانية. وقال مالك، أثناء احتفالية مراسم توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، إنه يعلن نهاية الحرب بالمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، داعياً بقية الحركات المسلحة (الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور) بعدم تفويت تحقيق السلام في السودان. وأوضح عقار، هدفنا وحدة السودان ونحن جاهزون للذهاب إلى الخرطوم في طائرة واحدة وفي أي وقت لأجل سلام البلاد. الانتباهة أون لاين

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