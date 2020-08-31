عودة الحياة لطبيعتها في كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن مدير عام قوات الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ علي، إلغاء حظر التجوال في ولاية كسلا، وطمأن المواطنين على استتباب الأمن وعودة الحياة لطبيعتها.

وحذّر الشيخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، من التلاعُب بقوت المواطنين والتخزين للسلع والاحتكار والتهريب، مشيراً إلى تكوين محمكة طوارئ، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن خسائر المتضررين. السوداني

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