شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دون رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك منشوراً على صفحته الرسمية بالفيسبوك بمناسبة توقيع اتفاق السلام اليوم الاثنين في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وقال حمدوك: (أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى أطفالنا الذين ولدوا في معسكرات النزوح واللجوء لأُمّهات وآباء يشتاقون لقراهم ومدنهم، ينتظرون من ثورة ديسمبر المجيدة وعد العودة، وعد العدالة، وعد التنمية، ووعد الأمان). الانتباهة

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كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: أهدي السلام الذي وقعناه اليوم بدولة جنوب السودان الشقيق إلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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