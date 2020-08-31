قيادي بتجمع المهنيين: هذا يوم تاريخي ومفصلي في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف القيادي بتجمع المهنيين السودانيين وعضو وفد التفاوض مولانا إسماعيل التاج، اليوم الذي يصادف التوقيع على اتفاقية السلام بالأحرف الاولى فى جوبا بأنه تاريخي ومفصلي للسودان.
وقال التاج في تصريح لوكال الانباء (سونا) ان تاريخ الواحد والثلاثين من أغسطس هو تاريخ تحقيق سلام جوبا، فهو يوم مجيد لتحقيق شعارات الثورة التي نادت بالحرية والسلام والعدالة.
واضاف التاج خلال حفل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بقاعة الحرية في العاصمة جوبا انه بفضل تضحيات الشهداء منذ ١٩٨٩ استطعنا الوصول لهذا اليوم.
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