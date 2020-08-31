النفط يصعد قرب ذروة 5 شهور بفعل حزم التحفيز الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

صعدت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بحزم التحفيز الاقتصادية لعديد الاقتصادات حول العالم، وسط آمال بانتعاش الطلب.

وما يزال الطلب العالمي على الخام يشهد تذبذبا، مع هبوط الطلب على الاستهلاك والذي يظهر في بيانات أسعار المستهلك العالمية، إذ يسجل انكماشا في عديد الاقتصادات.

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وبحلول الساعة (08:00 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 1.11 بالمئة أو 52 سنتا إلى 46.33 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في 5 شهور.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.76 بالمئة أو 33 سنتا إلى 43.30 دولارا للبرميل.

وعلى الرغم من تحسن أسعار النفط مقارنة مع أدنى مستوى في عقدين، والمسجل في أبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها تبقى بعيدة عن سعر التوازن في موازنات كبار المنتجين في “أوبك”، البالغ 70 دولارا كمتوسط.