السماد يهدد الموسم الشتوي بالفشل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من أصحاب الشركات تسبب ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة في ارتفاع أسعار الأسمدة إضافة إلى احجام التجار عن البيع ، مشيرين الى ان هذه الزيادة قد تؤثر في حدوث عجز في الموسم الشتوي القادم إضافة إلى حدوث ندرة في حال عدم استيراد الدولة الأسمدة.

وأكد مدير أعمال وليد التجارية ،وليد حسن علي أثر ارتفاع الدولار على أسعار الأسمدة ، مؤكدا إيقاف البيع لدى عدد من الشركات ، وقال لـ (السوداني)إن أصحاب الشركات يتخوفون من البيع في ظل الارتفاع المطرد في الدولار ، مشيرا إلى ارتفاع أسعار كافة مدخلات الإنتاج بما فيها السماد.

وأشار مدير شركة اسمدة فضل حجب اسمه لـ(السوداني) الى ان ارتفاع الدولار أثر على أسعار الأسمدة ، كاشفا عن عدم استيراد الدولة للأسمدة منذ الموسم الماضي.

وقال لـ (السوداني)إن عددا كبيرا من المنتجين يعتمدون على الشركات في الحصول على السماد ، محذرا من حدوث ندرة في الأسمدة و ارتفاع في أسعارها.

واكد ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم أن الزراعة مواقيت ومدخلات وتقانة، وقال لـ (السوداني) الآن التجار وشركات الاسمده عزفوا عن البيع وهنالك شركات اخرى رفعت الأسعار بشكل كبير بحجة التدهور في العملة المحلية أمام الدولار ، اضاف هذا ينعكس سلبا على الانتاج لجهة ان الاسمدة تقانة ولا بد منها لارتفاع الانتاج راسيا ، مؤكدا ان كافة المحاصيل حاليا في مرحلة الازهار وتحتاج لسماد اليوريا اليوم قبل الغد كما ان المزارعين مقبلون على عروة شتوية ايضا لا تقبل التأخير ، مناشدا بالاهتمام بأمر الأسمدة لأهميتها في زيادة الانتاج والإنتاجية .