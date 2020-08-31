شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى القدال لـ(السوداني) عن عودة العمل بمجمع الذهب إلى طبيعته وانسياب حركتي البيع والشراء.

وقال إن الوضع بالعمارة منساب بعد التفتيش الأخير وعدم ثبوت أي معاملات أو اتجار في العملة٫ مبيناً أن سعر جرام الذهب الخام بلغ أمس(10٫800) جنيه أما المشغول (12٫5-13) جنيها .

وتوقع القدال أن تشهد الأيام المقبلة طرح الذهب الخام للأسواق من مناطق التعدين، وشدد على ضرورة توضيح الحكومة لأوضاع الصادر وتعديل المنشور، وقال إن أونصة البورصة العالمية بلغت (1٫965) دولار المادة السابقة البنك الفرنسي يتجه للتعامل بكافة طرق الدفع في قطاعي الصادر والوارد المقالة القادمة السماد يهدد الموسم الشتوي بالفشل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنسياب العمل بمجمع الذهب و13 ألف جنيه للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.