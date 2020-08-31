البنك الفرنسي يتجه للتعامل بكافة طرق الدفع في قطاعي الصادر والوارد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يتجه البنك السوداني الفرنسي، لتقديم معاملات وخدمات مصرفية، في قطاعي الصادر والوارد بكل طرق الدفع المسموح بها، مؤكدا على الاثر الايجابي في تطوير ونمو نشاط البنك.

واعلن رئيس مجلس الإدارة طه علي البشير، عن توزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٣.٣٣٪ بقيمة ٩١.٥ مليون جنيه ، وتراجع نسبة التعثر الى أقل من ١٪ ، وقال امس لدى مخاطبته الاجتماع العام العادي الـ(٥٢) ، ان البنك ملتزم بموجهات الضبط المؤسسي الصادرة من البنك المركزي، وان هناك مساعي لتحسين الملاءة المالية، لتحقيق متطلبات الرقابة الوقائية، موضحا ان صافي الارباح للعام المالي ٢٠١٩م بلغ ٣٩٢مليون جنيه، مقارنة ١٧٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٢٦ ٪ في ٢٠١٨م، وارتفع عائد السهم من ١.١١ الى ٢.١٥جنيه، بجانب ارتفاع حجم التمويل الممنوحة الى ٤.٨ مليار جنيه بدلا من ٣.١ مليار جنيه ، واضاف: وضع البنك خطط عمل ممنهج طموح لتحقيق اهداف البنك ، من خلال تحديث البرامج والمنتجات من الخدمات التقنية المصرفية ، حتى تواكب كل جديد في الصناعة المصرفية ، وذكر ان الفترة المقبلة ستشهد انشاء المزيد من نقاط البيع والانتشار الجغرافي ، وتحديث تطبيقات خدمات الانترنت المصرفي والموبايل، ثم قريبا بطاقات الفيزا، مشيرا الى ارتفاع إجمالي الموجودات المالية الى ١١.٨ مليار جنيه بدلا من ٩.٦ مليار جنيه بنسبة زيادة ٢٣ %.

واشار رئيس الإدارة القانونية بالبنك، سيف الدين الفكي، إلى خلو البنك من (أي اختلاسات او مخالفات) مالية خلال العام المالي ٢٠١٩م. الى ذلك قال المستشار القانون مبارك علي إبراهيم، أنه (ليس لدينا تحفظات) على حسابات البنك.