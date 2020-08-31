إستقرار أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال بعض أصحاب الملاحم بالسوق العربي لـ( السوداني) إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا في الاسعار بسبب توفر الكلأ والخريف .

وأشار التاجر بالخرطوم”2″ إبراهيم حسن لـ( السوداني) إلى أن هنالك استقرارا في الاسعار ٫ مبينا إن سعر كيلو الضأن بلغ (800) جنيه أما العجالي (700) جنيه فيما استقر سعر اللحم المفروم والصافي في( 800) جنيه لكل

وتوقع تراجع الاسعار خلال الأيام المقبلة ٫ ووضح ابراهبم أن هناك ارتفاعا في أسعار ترحيل اللحوم من مناطق الذبح ” السلخانات ٫ واصفا الحركة التجارية بالضعيفة رغم استقرار الاسعار منذ الاسبوع الماضي.

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