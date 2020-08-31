الخليج 365 :
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس ” كابروليه” باسم الفنانة، ياسمين صبري، يبلغ ثمنها ستة ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، حيث فتح تحقيق في تسريب الصورة.
وأوضحت الصورة أنه تم تحصيل رسوم كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3.7 مليون جنيه، بجانب صورة السيارة أثناء دخولها البلاد، فيما كانت السيارة معفية من الضرائب.
وأفاد بيان إدارة الجمارك أن السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، بسبب صناعتها في أوروبأ، وذلك بسبب تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، فيما أكد البيان أنه تم سداد الرسوم الأخرى المقررة حسب البيان الجمركي والتي بلغت 3717137,20 جنيه مصري.
وأكد مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، تجري تحقيقا الآن مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، باعتبار أن ذلك يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالف للتعليمات.
وبعد الجدل الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت صبري، الأحد، صورة لها من على مقود سيارة، لم تتضح إن كانت هي السيارة الجديدة أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أحدثت ضجة في مواقع التواصل .. سيارة فنانة شهيرة تحيل مسؤولين للتحقيق.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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