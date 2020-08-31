مستشار وزير الشئون الدينية والأوقاف: اي مساس بجوهر مادة التربية المسيحية انتهاكا للديانة المسيحية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألغت السلطات السودانية مادة ”التربية المسيحية“ من المواد التعليمية في المراحل الدراسية في السودان، الأمر الذي أثار حفيظة المسيحيين في البلاد.

وإعتبر مستشار وزير الشئون الدينية والأوقاف، بطرس بدوي علي كومي، إن اي مساس من المجلس القومي للمناهج والبحث التربوي، بجوهر مادة التربية المسيحية، انتهاكا للديانة المسيحية، وطالبها الالمام بالظرف الحساس الذي يمر به البلاد.

وقال إن البلاد، تحتاج لثورة تعليمية، بيد أن المجلس القومي للمناهج، لا يسمع للاخرين الذين يفترض ان يشاركهم في وضع المنهج، وذلك رغم ثورة 2018، التى عرفت بالحرية والسلام والعدالة، تلغى مادة التربية المسيحية، في ظل وجود قيادات دستورية من المسيحيين، وإدارة مختصة بالتعليم الكنسي داخل وزارة التربية والتعليم الاتحادية.

وتابع بالقول: ولم يكن لدي المجلس، إدارة متخصصة في وضع منهج التربية المسيحية في إدارة المناهج، أعرب عن استغرابه لمثل هذا التصرف، وأضاف أن المجلس يريد أن يضع منهج للتربية المسيحية كما يحلو له أو بمشاورة من يريد من معارفه.

وطالب المستشار، في تدوينة له على صفحته الشخصية في ”الفايسبوك“ المجلس القومي للمناهج بالتحدث عن منهج التربية المسيحية، في الجوانب الفنية وبعض المقترحات ذات الأبعاد الوطنية والطباعة والتوزيع فقط، وذلك لخصوصيتها، مطالبا بتغيير إدارة التعليم الكنسي بوزارة التربية والتعليم الاتحادية.