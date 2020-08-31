غياب أهل الشأن فى الندوات الرياضية.. بقلم صلاح الاحمدى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تُدعى الى المشاركة فى ندوة رياضية فكرية تتضمن علاجات واوجاع الادارة واوضاع اللاعبين المحترفين والاجانب منهم وحال الرياضة ومواكبتها لمجريات كرة القدم بصفة شخصية للعالم فتعد العدة لذلك وترسل ملخصا لورقتك ونبذة عن الموضوع وتنجز كتابة الورقة التى هى عبارة عن مشروع بحث يستغرق اياما بعد ذلك تذهب الى المكان الذى تعقد فيه الندوة لتجد الكم الهائل من الاشخاص الذين يتوقون للمعرفة واصلاح الحال من خلال حضورهم ومتابعاتهم للندوات ولا تجد المعنيين بامر الندوة ولا حتى الوضعية المعقولة للمتحدثين من اعلام يمثل وحدة الرياضة بشقيه الازرق والاحمر الشكر للقامات الرياضية والتى لم تبخل بالحديث واعداد الاوراق لكل الندوات التى تتحسس جسد الرياضة ونجدهم حريصون كل الحرص على الحضور حتى اصبحت وجوها معروفة فى غياب اهل الشأن فى الموضوع المطروح للندوات بالطبع ليس المطلوب ان يكون احد تحت رحمة احد ما هو معقول ومنتظر هو ان تتفاعل القطاعات فيما بينها بحيث يؤدى كل واحد مهنته بجدارة وكفاءة من غير صلف او تعسف من جانب البعض الآخر . اختم بالكلام على اطروحة مزدوجة للمتحدث يبدو ان اهل الشأن فى كل ندوة يعزفون عن حضورها تبدو مفخخةعندهم بالنوايا السيئة لان صاحبها يريد ان يثبت بان القصور يشملهم فى كل المرافق الرياضية اي كانت الندوة تتحدث عن الادارة او الاعلام او اللاعبين .

نافذة

اما الوجه الآخر للاطروحة فهو نفى وجود فكر نقدى عقلانى للفكر الرياضى لدى الرياضيين بصفة خاصة وهذا الرأى يشهد على جهل صاحبه بالخريطة الفكرية للرياضة فى فترتها الاخيرة ويواصل غيابه عن الندوات المعنية بقضيته بعد ان اصبحت سوقا اداريا لكل اهل المال والشهرة حيث تعددت التيارات الرياضية والمدارس الادارية والمناهج ومن ابرزها تيار اهل العقل كما مثله قدامى الاداريين والاقطاب وقدامى اللاعبين والحكام والمدربين .

نافذة اخيرة

بالطبع مثل هذه الاطروحة اثارت النقاش والجدال وقد تصدى بالرد عليها كثيرون وآخرهم هؤلا الاجلاء الذين نجدهم فى كل الندوات والورش التى تدعوا لها الاطراف المعنية بتطور الرياضة بكل ضروبها اقامة الندوات والورش من اجل اصلاح حال الرياضة فى البلاد اصبح امرا يعكر صفاء كثير من اهل الادارة فى المقام الاول ثم الاعلام الرياضى كثير من التوصيات فى الندوات والورش التى يتحدث فيها وجوه معينة ومواصلة المشوار مثل الاستاذ كمال حامد –دكتور على قاقرين –الكوتش محمد حسن نقد متعه الله بالصحة –الدكتور احمد دولة –كابتن شوقى عبد العزيز-امين زكى –مولانا محمدالحسن الرضى – بحضور وزراء الشباب والرياضة –وغيرهم ولم تجد النور .

خاتمة

نحن ازاء فريقين هما وجهان لعملة واحدة الاعلام والاداريين وهذه هى حال ملاك الحقيقة والباحثين فى التاريخ الرياضي والقضايا بثنائية الانا والآخر فهم لا يصلون الى الحقيقة الرياضية من اجل التطوير لا من خلال حضور الفريقين للندوات والورشات المقامة بفضل هؤلاء الاجلاء بل يظل كل فريق يضل عنها لكى يمارسوا الابتعاد عن التطور المنشود ويسهموا فى قطع جسور التواصل بين الاجيال .