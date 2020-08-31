كسلا.. الشرطة توجه بحسم التفلتات وتنفيذ حالة الطوارئ

الخليج 365:

دشن الفريق اول شرطة عزالدين الشيخ على منصور مدير عام قوات الشرطة بولاية كسلا الخطة الامنية والتي تضم كافة الاجهزة النظامية والعدلية بالولاية وأوضح مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء شرطة حقوقي/عمر عبد الماجد بشير في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن مدير عام قوات الشرطة ولدى مخاطبته القوات المشتركة من الاجهزة النظامية وجه بسرعة انفاذ وتطبيق القانون وبسط هيبة الدولة وحسم التفلتات والممارسات التي أضرت بمصالح المواطنين واكد المدير العام ان تلك الاجراءات تأتي للمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين وضبط المتفلتين وتقديمهم للعدالة وفق القانون مبينا ان مواطني الولاية تأثروا كثيرا جراء الاحداث التي شهدتها الولاية مؤخرا مما يتطلب تطبيق وانفاذ القانون وفقا لاعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال بالمدينة للحد من تلك التفلتات التى يقوم بها البعض بجانب تقييد بعض الأنشطة الاجتماعية بالمدينة مؤكدا ثقته في قدرة الاجهزة النظامية والعدلية في انفاذ الخطة والخروج بنتائج تسهم في اعادة ترتيب الاوضاع واعادة الامور الى نصابها من اجل حماية الانفس والارواح وملاحقة المخربين الذين يسعون لزعزعة الامن وطمأنينة المواطن واستقراره مشيدا بالروح الوطنية والمشاعر الصادقة التي لمسها من قيادات واعيان الولاية ومواطنيها بأهمية إيجاد حلول سلمية وعقد لقاءات للتصالح وتجاوز الظروف الاستثنائية التي مرت بالولاية استنادا على أعراف وتقاليد المكون السكاني الراسخة وزار مدير عام قوات الشرطة السوق الكبير بالمدينة ووجه بمعاودة فتح المحال التجارية والمتاجر مع تواجد قوة للتامين ايذانا بعودة الحياة الي طبيعتها بالولاية .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان مدير عام قوات الشرطة المتواجد بولاية كسلا

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