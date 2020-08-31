الفكي يبحث مع وزير الطاقة تغطية محليات غرب كردفان بالكهرباء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بحث عضو المجلس السيادي محمد الفكي في اجتماع مشترك مع وزير الطاقة المكلف خيرى عبدالرحمن ووالي وﻻية غرب كردفان عماد عبد الرحمن

إمكانية تنفيذ مشروعات الكهرباء لتغطية بعض محليات غرب كردفان كمرحلة اولية بجانب مناقشة موقف العمل في محطة الفولة الرديفة وامكانية تحريك العمل فيها.

ووجه وزير الطاقة والتعدين مسئولي الكهرباء بدراسة الوضع عاجلا وتنفيذ ما تستطيع عليه الوزارة وفق إمكانياتها ورفع مايمكن ان ينفذ بمساعدة الحكومة الاتحادية.

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