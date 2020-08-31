الرئيسية/أخبار/ عاجل.. الهادي ادريس :اتفاق السلام سيعالج كل ازمات السودان أخبار منذ دقيقتين 0 كشف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس: ان اتفاق السلام سيعالج كل أزمات السودان وسنعمل على إنزاله أرض الواقع. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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