العثور على جثمان شاب هيكل عظمي وجواره جواز سفره بصحراء الشمالية

عثر بعض العابرين بالطريق الصحراوي المؤدي الى ليبيا على هيكل عظمي لشاب في حوالي العقد الثالث من عمره وبجواره جواز سفره من النوع القديم ليتم ارسال صورة لبعض القروبات مناشدة اسرته بالتعرف عليه كما عثر على الجثة عبارة عن هيكل عظمي. Advertisements ومن المرجح انه مات عطشاً اثناء سيره على الاقدام للدخول الى الاراضي الليبية وبحسب صحيفة الدار سوف تورد التفاصيل الكاملة ونشر كافة المعلومات عنه بعد الوصول الى اسرته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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