الشرطة تكشف طلاسم مقتل طفلة بقطع شرايينها والاعتداء عليها

تمكنت الشرطة من فك طلاسم ابشع جريمة قتل وقعت باحدى مناطق ولاية النيل الابيض وذلك بعد العثور على دثة طفلة تبلغ من العمر “11” عاما مقتولة بقطع شرايينها وتظهر عليها آثار الاعتداء ومخبأة تحت كوم قش بمنطقة خلوية حيث تمكنت الشرطة من القاء القبض على المتهم بواسطة الكلاب البوليسية وأقر بجريمته وسجل اعترافا قضائياً بها.

وبالعودة الى تفاصيل الجريمة بحسب صحيفة الدار كانت هنالك مناسبة بالمنطقة وتمكن المتهم من استدراج الطفلة واعتدى عليها وقام بضربها بآلة صلبة ومن ثم وضع على جثتها كوم قش وبعد فترة شعرت الاسرة باختفاء الطفلة وبدأ البحث عنها حتى عثر على جثتها فتم اخطار الشرطة التي باشرت تحرياتها حتى تم القبض على المتهم الذي اقر بالجريمة ودونت بلاغات في مواجهته ريثما يتم تقديمه للمحاكمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)