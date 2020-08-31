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البوشي تتفقد تروس الريف الشمالي بأم درمان

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Samira Yousif 0 تبليغ

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تفقدت المهندسة ولاء البوشي ووفد من وزارة الشباب والرياضة الاتحادية مساء أمس الأحد، الريف الشمالي بأم درمان منطقة السروراب، حيث التقت الوزيرة بالشباب وهم يواصلون حماية المنطقة من فيضان النيل الذي غمر مناطق كثيرة وأحدث أضراراً كبيرة.

  وأعلنت البوشي عن برامج مشتركة شبابية ورياضية وأكدت بحسب سونا، أن أبواب الوزارة مشرعة ومفتوحة للشباب ليكونوا ضمن برامجها لتأهيل شباب المقاومة بالمنطقة.

يذكر أن الزيارة جاءت ضمن جولات وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية للمناطق التي يتهددها الفيضان وتقديم المساعدات الممكنة لهم والتي وجدت صدى طيبًا في نفوس المواطنين.

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من جانبهم أعرب الأهالي عن شكرهم لوفد الوزارة برئاسة الوزيرة ووصفوا الزيارة بالتواصل الفعال بين قادة الثورة وقواعد الشعب والجماهير.
هذا وشهدت السروراب تضامنا للشباب والشيوخ مع السلطات المحلية في حماية المنطقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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