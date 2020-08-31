تدابير للإستفادة من النفايات في صناعة السماد العضوي بالجزيرة

أقر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة لدي لقائه بمكتبه صباح اليوم بوفد من منظمة الشباب العلمية الثقافية برئاسة الأستاذ محمد عثمان موسي رئيس المنظمة بالولاية أن مشكلة تكدس النفايات أقعدت حكومة الولاية عن معالجة الكثير من القضايا التي ورثتها من النظام البائد.

وأكد أن تدوير النفايات يمثل الحل الجذري لمشكلة النفايات بالولاية .

Advertisements

من جانبه أوضح مدير المنظمة بحسب سونا، التدابير الجارية للإستفادة من النفايات بتحويلها لسماد عضوي بالتنسيق مع هيئة نظافة وتطوير الولاية والمحليات. وقال ان العمل سيبدأ بإستهداف المطاعم وصالات المناسبات والأسواق.

وقال إن الفكرة تقوم علي تخمير النفايات في حفرة لمدة 18 يوما ويضاف إليها بعض المواد الكيميائية لتحويلها لسماد .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)