بالصورة: سخط على شرطة المرور بالخرطوم لمضاعفة معاناة المواطنين بصفوف الوقود

عبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، عن سخطهم من جراء تنفيذ حملة لشرطة المرور على السيارات أثناء وقوفها في صفوف الوقود صباح اليوم الاثنين بالعاصمة الخرطوم، مما فاقم من معاناتهم.
وكتب أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «قرَّبت من الصف أحمل معي 1600 جنيه، قطعني ايصال لم يتبق لي غير 57 جنيهاً فقط أضاع مجهودي في انتظار الصف».
كما أبدى آخرون بحسب صحيفة السوداني، امتعاضهم وأسفهم من مضاعفة “مرور الخرطوم” لمعاناة المواطنين بغراماتهم وهم يكابدون تحت هجير الشمس في الصفوف ليزيدوا له الكيل كيلين، دون أي تقدير منهم لهذا الظرف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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