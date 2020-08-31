موقع ألماني يكشف تفاصيل صرع ابن سلمان وهذا ما قاله عن حملته المسعورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف موقع ” دويتشه فيله” الألماني، عن حملة قمع سعودية جديدة ضد المعارضين لنظام ولي العهد محمد بن سلمان، والمحتجزين في السجون، مشيراً إلى أن الحملة طالت أسر المعتقلين، وأنها جاءت بالتزامن مع اعتقال السلطات السعودية، فردا آخر من عائلة ضابط المخابرات السابق سعد الجبري.

ونقل الموقع الألماني، عن لينا شقيقة لجين الهذلول، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة، قولها إن أفراد عائلتها قلقون للغاية لأنهم لم يسمعوا شيئا من لجين منذ 9 يونيو/حزيران الماضي

وتساءلت لينا: “لا نفهم لماذا تقطع السلطات كل الاتصالات إذا لم يكن لديها ما تخفيه، مشيرة إلى أن شقيقتها تعرضت في أول مرة احتجزت فيها للتعذيب.

واستند الموقع على تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية يشير إلى أن أخبار الداعية السعودي البارز سلمان العودة، الذي اعتقل في 2017 ويواجه عقوبة الإعدام، انقطعت منذ مايو/أيار الماضي

فيما تم عزل عائلتي الأميرة بسمة بنت سعود وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، بحسب تصريحات أدلى بها مصدر مقرب من القضية للإذاعة الألمانية ولم تكشف عن هويته.

وقالت “دويتشه فيله” إن الاتصال ببسمة بنت سعود “انقطع منذ أبريل/نيسان بعد أن ناشدت علنا بن سلمان بإطلاق سراحها”، فيما لم تعلق السلطات السعودية على التقرير الألماني.