السوباط يخاطب جماهير الهلال في أول ظهور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تعقد لجنة التطبيع بنادي الهلال عن عقد مؤتمر صحفي هو الأول لها وذلك في الخامسة من مساء اليوم بمباني اتحاد كرة القدم بعد نهاية الاجتماع الذي ستعقده اللجنة مع قادة اتحاد الكرة.. وأكد الأستاذ الطاهر يونس نائب رئيس لجنة التطبيع أن المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن ينعقد أمس سينعقد مساء اليوم الإثنين بحضور كامل لأعضاء لجنة التطبيع، مؤكداً أن رئيس اللجنة الأستاذ هشام السوباط سيلقي كلمة خلال المؤتمر سيخاطب من خلالها جماهير نادي الهلال، وستكون هي الكلمة الأولى التي سيظهر فيها السوباط لجماهير الهلال، لافتاً إلى أن لجنة التطبيع ستكشف أيضاً عن برنامجها وخططها من خلال المؤتمر الصحفي، ودعا يونس كل وسائل الإعلام لحضور المؤتمر، مبيناً أن اللجنة حريصة على العمل بشفافية مطلقة..

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