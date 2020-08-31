المريخ يتوصل إلى تسوية لمستحقات ماريوس

الخليج 365 : تفيد متابعات (الصيحة) أن المعد البدني الأسبق لنادي المريخ ماريوس والذي عمل ضمن الطاقم الفني للمدرب التونسي الزلفاني أرسل عبر المحامية الخاصة به قبل عدة أسابيع خطاباً لمجلس المريخ يطالب فيه بمستحقات تصل لقرابة ٢٦ ألف دولار منها رواتب خمسة أشهر إلى جانب حافز بلوغ الفريق لنصف نهائي البطولة العربية ٢٠١٨.. وطلب ماريوس من خلال الخطاب الحل الودي كخيار أول على أن يتجه للفيفا حال لم يتم حل الأمر.. وبحسب متابعات الصيحة، فإن المريخ تواصل مع ماريوس عبر موكلته وتم خلال الأيام الماضية التوصل إلى اتفاق معه على تسوية مستحقاته وتم الاتفاق على أن يحصل المدرب الروماني على (١٢ ألف دولار) مقابل أن يتم توقيع مخالصة وحل القضية بالتراضي .

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