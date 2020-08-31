الخارجية الصينية تتوعد رئيس مجلس الشيوخ التشيكي بدفع “ثمن باهظ”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توعد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترشيل بـ”دفع ثمن باهظ” لزيارته الرسمية إلى تايوان.
وقال رئيس الدبلوماسية الصينية: “سنجعله يدفع ثمنا باهظا لسلوكه قصير النظر وانتهازيته السياسية”.
وقال إن تحدي مبدأ “صين واحدة” هو بمثابة أن “تجعل نفسك عدوا لسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة”.
وشدد وزير الخارجية الصيني على أن بلاده حكومة وشعبا لن تتسامح مع مثل هذا “الاستفزاز السافر” من قبل رئيس مجلس الشيوخ التشيكي والقوى المعادية للصين التي تقف وراءه.
وكان رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترشيل، وصل إلى عاصمة تايوان تايبيه يوم الأحد، وصرح بأن زيارته ستساعد في تطوير العلاقات التجارية مع تايوان، وأن جمهورية التشيك لن تنظر في اعتراضات بكين.
RT
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