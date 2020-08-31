العنف المميت… جو بايدن يتحدى ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
جدد السناتور جو بايدن، المرشح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية، هجومه على الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن سنوات حكمه خلقت الكثير من المشاكل في أمريكا.
وكتب بايدن، نائب الرئيس السابق، على “تويتر”، اليوم الأحد: “العنف المميت الذي رأيناه في بورتلاند، غير مقبول”، مضيفا: “كذلك إطلاق النار في الشوارع في المدن الأمريكية العظيمة هو أيضا غير مقبول”.
وتابع: “ندين جميع أنواع العنف أيا كان مصدرها، سواء كانت من اليمين أو اليسار”، مضيفا: “أتحدى دونالد ترامب أن يفعل ذات الشيء”.
وكتب في تدوينة أخرى: “يجب ألا نتحول إلى دولة نعادي فيها أنفسنا”، مضيفا: “دولة نقتل فيها رفقاءنا الأمريكيين لأننا نختلف معهم في الرأي”.
وتابع: “هذه هي الدولة التي يريدها ترامب، والتي يؤمن بها”.
وقال: “سنوات حكم ترامب الأربع زادت سخونة الأجواء في أمريكا وجعلت التوتر أشد قوة والإنقسام أكثر عمقا”.
وتابع: “جميعنا أصبحنا غير آمنين لأن ترامب لا يستطيع القيام بمهام الرئيس بصورة صحيحة”.
ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
سبوتنيك
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