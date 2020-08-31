عاجل.. الحكومة والحركات المسلحة يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاق السلام

الإثنين 31 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالأحرف الأولى على اتفاق السلام فى جوبا عاصمة جنوب السودان.

Advertisements

وانطلقت مراسم توقيع اتفاق السلام السودانى فى جوبا عاصمة جنوب السودان، بعد حروب أهلية استمرت منذ خمسينيات القرن الماضى، وينظر السودانيون لهذا الحدث باهتمام بالغ خاصة أنه ينهى عقود من الاقتتال الداخلي.، ويتواجد عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين السودانيين للتوقيع على الاتفاق النهائى والتاريخي.

ويحضر رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، فى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وأطراف عملية السلام.

وقال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن بلاده ستعمل مع فريق الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، وقيادة دولة جنوب السودان، لتحقيق ما تبقى من أجندة السلام.