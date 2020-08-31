عاجل.. البرهان يصل جوبا للمشاركة فى مراسم التوقيع على اتفاق السلام

وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، والوفد المرافق له، صباح اليوم إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان؛ للمشاركة فى مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.



وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس السيادة السوداني الانتقالي، عبر موقع "فيسبوك"، كان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان، والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك، وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

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