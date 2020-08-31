مفرح ينتقد مقرر التربية الإسلامية الجديد للصف الأول الابتدائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان الاستاذ نصر الدين مفرح مقرر التربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي.

وفي التفاصيل علق على صفحته بالفيسبوك وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ، ، إنه إطلع عبر إدارة الأصول والمناهج بالوزارة علي مقرر التربية الإسلامية للصف الأول وأوجدنا به ما يزيد عن الـ “22” ملاحظة في الأحاديث، والسيرة، والصور التوضيحية ، وما إلى ذلك من نقاط يمكن أن تمثل نقاط إختلاف وتشكل رأياً مناهضاً لهذا المنهج ، وهو ما كان لإدارة المناهج أن تغض الطرف عنه ، هذا المنهج سننشيء عليه أمة لا ينبغي أن يكون مثار جدل وإختلاف.

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