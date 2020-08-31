اتفاق بين الامة والشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق حزب الأمة القومي برئاسة الامام الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الامين العام المكلف الدكتور بشير آدم رحمة، اتفقا على ضرورة التوافق السياسي بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية الملتزمة بشعارات الثورة وأهدافها ، وأمن الحزبان في بيان مشترك بعد لقاء جمع بينهما بمنزل الصادق المهدي بالملازمين على أهمية عقد المؤتمر الجامع الذي دعا له حزب الأمة القومي في العقد الاجتماعي الجديد لتكوين حاضنة عريضة لحكومة مرتضاة تقود البلاد إلى انتخابات حرة تفضي إلى ديموقراطية يتطلع لها الشعب السوداني.

وناقش القاء قضية التطبيع مع اسرائيل واتفقا على أن هذا الشأن من صميم اختصاص الحكومة المنتخبة وليس من مهام الحكومة الانتقالية. الجريدة

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