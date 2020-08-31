صديق يوسف: لن نسمح بحدوث إنقلاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سخر القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف من المجموعات التي تدعوا الى تفويض الجيش لاستلام السلطة وقطع بأنهم من بقايا النظام .

وقطع يوسف في تصريح لـ(الجريدة) أنهم لن يسمحوا بحدوث إنقلاب لأن ذلك يعني التضحية بدماء الشهداء وأضاف سنظل ندافع عن الديمقراطية .

وأكد أن الشعب بات يقظا وواعيا ،وفي سياق آخر شدد يوسف على ضرورة أن تخرج القوات المسلحة بالياتها ومعداتها من أجل مساعدة المتضررين من السيول والفيضانات في بعض المناطق ، وطالب جميع القوات النظامية بالعمل من أجل اغاثة المتضررين وقلل يوسف من إعلان حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة وأوضح أن الامر فقط هو نقص في الأليات والمعدات.

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