رئيس مجلس السيادة يشهد توقيع السلام في جوبا اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلن الناطق الرسمي باسم حكومة الفترة الانتقالية وصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان إلى العاصمة جوبا صباح اليوم للمشاركة في احتفالات التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية.
و كشف فيصل في مؤتمر صحفي عقده بفندق بيراميد في العاصمة جوبا،انه سيجري تكريم فريق الوساطة التي يسرت التفاوض في جنوب السودان في احتفال يعد له في الخرطوم.
وقال إن الهم التقو اليوم بفريق الوساطة برئاسة مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك ومقرر فريق الوساطة، د. ضيو مطوك والأستاذ رمضان عبدالله، وأضاف كررنا الشكر على الجهد الذي بذلوه طوال شهور.
وابان الناطق الرسمي باسم الحكومة ان فريق الوساطة الجنوبية قد قاموا في احايين كثيرة بجولات ماكوكية بين الخرطوم وجوبا، لتقريب وجهات النظر وصولا الى هذه المرحلة “نكن لهم تقدير كبير جدا” و اضاف “هذا اليوم عظيم جدا للشعب السوداني.”
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