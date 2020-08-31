عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 31 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

قوى الحرية والتغيير تسمي مرشحيها لشغل مناصب وزارية

عرمان: اتفاق المنطقتين قفزة نوعية في الطريق إلى دولة المواطنة

المهدي: (مؤتمرات البناء) مخرج للسودان من 3 سيناريوهات

الوساطة بجوبا تعلن اكمال الترتيبات للإحتفال بالسلام اليوم

هيئة مياه الخرطوم: الفيضان اجتاح محطة بحري

وزير التربية: امتحانات الشهادة السودانية في موعدها

غرفة كورنا : الظروف الاقتصادية تتطلب التعايش مع المرض

صحة الخرطوم توقف مركزي الخرطوم وجبرة للعزل الصحي

الفيضان يجتاح مقابر ود العقلي

إشرافية “أبيي” تكشف عن إستراتيجية جديدة لتحقيق التعايش السلمي

الشرطة توجة بحسم التفلتات وتنفيذ حالة الطوارئ بكسلا

الشيوعي : لن نسمح بالانقلاب على الديمقراطية

مقاومة القضارف تنتقد عملية البطء في تفكيك النظام البائد

غرب دارفور وقفة للتعايش السلمي والسلام الاجتماعي

محامون يطالبون البرهان باطلاق سراح موسى هلال

فيصل: اللحظات التاريخية ستنعكس خيراً وسلاما على الشعبين

الامة والشعبي يتفقان على تكوين حاضنة سياسية عريضة

السياسي

البرهان إلى جوبا للمشاركة في احتفالات التوقيع على اتفاق السلام اليوم

اجتماع بين حميدتي وحمدوك بجوبا

والي الخرطوم يُعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضان والسيول

التربية: امتحانات الشهادة الثانوية قائمة في موعدها

وزير الزراعة: بدء إجراءات استلام “50” مليون دولار من الإمارات

اليوم التالي

وقفة احتجاجية ومطلبية من أمام مجلس الوزراء ضد العنف والاستهداف الممنهج لمكون الرحل والرعاة بإقليم غرب السودان

وصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق آخر مسدود بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى توافق

تحاول ولاية القضارف استعادة سيرة قديمة في النظافة، لكن تعوزها الإمكانيات

اكتمال كافة الترتيبات لمواجهتي المنتخب الوطني والتشادي

الصيحة

اليوم بجوبا.. التوقيع على اتفاقيات السلام

اتفاق مُفاجئ بين الأمة والشعبي

نتنياهو: محادثات سرّية للتطبيع مع السودان

المناسيب تبدأ الانخفاض

التربية: امتحانات الشهادة في موعدها

توصية بتقليل ساعات حظر التجوال

أخبار اليوم

حالة الإستنفار القصوى بولاية الخرطوم لمواجهة مخاطر فيضان النيل.

بحضور البرهان وحمدوك : التوقيع على إتفاقية السلام بين الحكومة والجبهة الثورية اليوم بجوبا.

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني والمعيشي في السودان.

الأمة والمؤتمر الشعبي يناقشان التطورات السياسية في الساحة السودانية.

إعلان الطوارئ في كسلا اعتبارا من اليوم ولمدة 3 اشهر ومواطنون يطالبون المركز بالتحقيق في عدم تدخل القوات النظامية لحسم التفلتات بالمدينة.

الوطن

حمدوك من جوبا :اتفاق السلام يمنحنا طاقة لمواصلة المسير

توجيهات مشددة بحسم التفلت وتنفيذ حالة الطوارئ بكسلا

الخرطوم توصي بتقليل ساعات الحظر والتعايش مع كورونا

ازدحام غير مسبوق بالخرطوم بعد إغلاق شوارع القيادة

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السوداني

(السوداني) تنشر أبرز بنود اتفاق الترتيبات الأمنية بين الحكومة والثورية

حشود عسكرية غير مسبوقة تنتشر في كسلا ومدير عام قوات الشرطة يوجه ببسط هيبة القانون وانفاذ القانون

الري: انخفاض مناسيب النيل بالخرطوم ورقم قياسي بشندي

غرق محطة مياه شمال بحري بالكامل

غرفة كورونا توصي بتقليل عدد ساعات الحظر الصحي

إضراب العاملين بـ (إستاك) يدخل يومه الخامس

الدفاع المدني ينقذ 4 أشخاص داهم منزلهم فيضان النيل بـ«حي شمبات» شمالي الخرطوم

النيل الدولية

الوساطة بجوبا تعلن اكمال الترتيبات للاحتفال بالسلام اليوم

النيل يستمر في غزو أحياء الخرطوم وحمدوك يصف الفيضان بـ (الموجع)

التربية تنفي تأجيل امتحانات الشهادة السودانية

ا لائتلاف الحاكم يفرغ من تسمية مرشحيه لشغل مناصب وزارية

كباشي: لم نهمل الحلو ولن نهمل عبدالواحد

السوداني الدولية

وزارة الرياضة: حريصون على عودة النشاط وننتظر موافقة مكتوبة من الصحة

الصناعة : لا بد من ضبط الأسعار بوضع ديباجات لسعر السلعة

آخر لحظة

زيارة مرتقبة لصهر ترمب للخرطوم

نتنياهو يكشف عن اجتماعات سرية ومباشرة للتطبيع مع السودان

تفاصيل جديدة في محاكمة على عثمان بجرائم الفساد

امتحانات الشهادة في موعدها وتحذيرات من فيضانات

تجمع المهنيين يطالب بفرض حالة الطوارئ

صوت الأمة

الأمة القومي يفتح داره بأمدرمان لإغاثة متضرري الفيضانات

إعلان حالة الطوارئ بكسلا

النيل يبتلع محطة مياه شمال بحري

إجراءات مرتقبة للطوارئ الإقتصادية بشأن الصادر

الانتباهة

إجتماع بين حميدتي وحمدوك في جوبا

مواكب بنهر النيل تسلم المدفعية مذكرة بتفويض الجيش

والي حالة يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات

الشرطة تنفذ حملة (البرق الخاطف) بأمدرمان

التربية والتعليم تدحض شائعة تأجيل امتحانات الشهادة السودانية