والي البحر الأحمر يلتقي لجنة تقصي حقائق إرجاع الماشية من السعودية

الخليج 365 :

أكد والي البحر الأحمر مهندس عبد الله شنقراي لدى لقائه وفد اللجنة المركزية لتقصي الحقائق حول ظاهرة ارجاع الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية تعاون حكومة الولاية واسناد جهود اللجنة لتحقيق الاهداف المنشودة.

واوضحت الأستاذة سهام عثمان وكيل وزارة العدل رئيس الوفد أن الزيارة تأتي من أجل التقصي لمعرفة أسباب إرجاع الماشية بهدف إيجاد الحلول الناجعة لمسار صادرات الثروة الحيوانية ووصفت ذلك بالقضية الهامة للاقتصاد السوداني ،مبينة أن الوفد سيلتقي كل الجهات ذات الصلة في هذا المجال.

من جانبه رحب الوالي بالوفد وأعرب عن ثقته التامة في كفاءة اللجنة وقدراتها على إنجاز مهامها موكدا استعداد حكومة الولاية لاسناد جهود اللجنة لتحقيق الاهداف المنشودة.

يذكر ان اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء الإنتقالي في إطار إهتمامات المجلس بقضايا الإقتصاد.