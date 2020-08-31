دونت شرطة النيل الابيض بلاغا من عريف شرطة افاد فيه بان احد المتهمين قام بتسديد طعنة لشاب في العشرين من عمره بمدية في بطنه مما ادى لوفاته وذلك بمنطقة كوستي وباخطار الشرطة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وسلمت الجثة لذويها بعد تحديد اسباب الوفاة بواسطة الطبيب. Advertisements كما القت الشرط القبض بحسب على المتهم ومن خلال التحريات اتضح بحسب صحيفة الدار بان المتهم يشك في وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطن طعنا بسكين بسبب شكوك في علاقة مع شقيقة المتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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