قيادات وأهالي (توتي) ينفون شائعة إخلاء الجزيرة

دحض أعيان وأهالي من جزيرة توتي شائعة تناقلتها الأسافير، أشارت إلى أن أئمة المساجد أطلقوا نداء استغاثة وطالبوا الأهالي بإخلاء مناطقهم.
وقالت بعض القيادات بتوتي، إن الحديث لا أساس له من الصحة، ولفتوا إلى أن استغاثة أئمة المساجد انحصرت في المناشدة لتقوية الجسر الواقي لأحياء المدينة، وطالبوا سكان الجزيرة بعدم الاكتراث لتلك الشائعات التي أطلقها أصحاب أغراض – لم يسموهم.
وأشاروا بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى زيارات قام بها بعض المسؤولين للوقوف على الأوضاع هناك على رأسهم قائد المنطقة العسكرية بالخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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