مقتل شاب دالخل حافلة ركاب جنوب الخرطوم

استقبلت مشرحة بشائر جثة شاب في العقد الثاني من عمره لقى مصرعه طعناً بآلة حادة داخل حافلة ركاب جنوب الخرطوم وبالعودة الى التفاصيل نجد ان المجني عليه كان برفقة فتاة فحضر المتهم من نافذة الحافلة ودار نقاش بينهما وعندها سدد له طعنة وفر هارباً.

وعقب وقوع الحادثة تم اسعاف المجني عليه للمستشفى الا انه توفى متأثراً بحسب صحيفة الدار، بالاصابة باتخذت شرطة دائرة الاختصاص الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وتم تدوين بلاغ بالحادثة وما زالت التحريات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)