زيارة مرتقبة لصهر “ترامب” للخرطوم

علمت مصادر عن زيارة مرتقبة لكوشنر للخرطوم في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط بدأت بإسرائيل أمس الأحد، ثم الإمارات بهدف تفقد سير تطبيق الاتفاق حول تطبيع العلاقات بين الطرفين الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، وتشمل الجولة السعودية والبحرين.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، سيحث كوشنر مزيداً من الدول بالمنطقة على المضي قدماً نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرافقه في هذه الجولة مبعوث البيت الأبيض إلى المفاوضات الدولية آفي بيركوفيت.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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