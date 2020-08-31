التحقيق حول فساد في سيارات ومنازل لـ(وزارة التربية)

كشف وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم أمس الأحد، عن وجود قضايا فساد داخل الوزارة، وأكد أنه سيتم إجراء تحقيق لمعرفة من يقف خلفه وتقديم المتورطين للمحاكمة.
وأوضح الأمين أن الوزارة بها مجموعة من العربات (الخردة) تحوم حولها شبهات فساد، إلى جانب بعض المنازل لأشخاص ليس لهم صلة بالوزارة، وشدد على عدم فصل وزارته لاي أستاذ بسبب انتمائه السياسي.
وأضاف: جميع الأساتذة سودانيين ومن حقهم الانتماء إلى حزب، ولكن دون أن يفسد أو يستغل وظيفته في تمرير أجندة الحزب، وقال الأمين بحسب صحيفة المواكب: إذا ثبت تورطه في عملية فساد ستتم محاسبته والتحقيق معه مباشرة ومن ثم فصله.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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